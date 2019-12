"Detto tra noi” - workshop promosso dall'Istituto Comprensivo "F.P.Tosti"

"Detto tra noi”, questo è il titolo dato al workshop promosso dall'Istituto Comprensivo "F.P.Tosti", rivolto a genitori e bambini in età prescolare.

Obiettivo dell'evento: migliorare la relazione genitore - bambino e riscoprire il contatto alla base del rapporto educativo fra le due principali agenzie educative famiglia e scuola, nella ferma convinzione che i servizi per l'infanzia, usciti dalla dimensione assistenziale, entrino a pieno titolo nella sfera educativa.

Sulla scia delle buone pratiche attuate dal Comune di Ortona, in primis il servizio integrativo “Centro Interattivo Prima Infanzia” (C.I.P.I.’) della Biblioteca Comunale, la scuola, attenta e sensibile ai temi dell’Infanzia, ha voluto organizzare per i genitori una serie di momenti formativi con un approccio laboratoriale-esperienziale. Occasioni utili di confronto rispetto alle difficoltà, ai dubbi, alle preoccupazioni, alle incertezze che quotidianamente si possono incontrare quando ci si prende cura della crescita e dell'educazione dei bambini.

Ricco il calendario degli appuntamenti tra il mese di dicembre e gennaio con esperti del settore.

Sabato 7 dicembre, nella scuola dell'Infanzia “Giardini”, il Dirigente Scolastico, prof. Irma Nicoletta D'Amico, unitamente al sindaco Leo Castiglione e all'assessore con delega all'educazione e istruzione Ilaria Ortolano, ha presenziato il primo incontro "Yoga in gioco: emozioni in relazione" a cura della dott.ssa Nicoletta Geniola, insegnante specializzata in ginnastica psicomotoria, discipline olistiche e yoga.

Dopo aver trattato le ricadute positive dello yoga in età infantile e spiegato come questa attività possa diventare occasione di incontro e rinforzare l’empatia tra madre e bambino, la relatrice ha guidato le mamme e i bambini presenti a sperimentare, in un ambiente confortevole e accompagnati da musiche rilassanti, alcune posizioni corporee tipiche dello yoga. Un approccio che consente ai bambini di acquisire una maggiore consapevolezza del proprio sé e del proprio corpo, di rilassarsi, di divertirsi, migliorare i tempi attentivi e utilizzare il corpo come strumento relazionale.

Il prossimo incontro si terrà il 14 dicembre alle ore 10.00 presso la scuola dell'infanzia Giardini. Tema del seminario " Mamma ho sempre fame - chiacchierando di nutrizione con mamma e papà " a cura della dott.ssa Daniela Tiberio, dietista e nutrizionista.