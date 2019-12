FESTA DELLA TERZA ETÁ

L'undicesima edizione della festa della terza età organizzata dal comune di Ortona quest'anno si apre lunedì 16 dicembre con un incontro in collaborazione con l'Università della terza età, presso la sala Eden a partire dalle ore 16,30. «Il tradizionale appuntamento di incontro e socialità con i custodi dei valori della nostra comunità – dichiara il sindaco Leo Castiglione – sarà un momento di giovialità e riflessione che da anni identifica l'attenzione e l'impegno dei nostri servizi sociali».

Anche quest'anno un momento particolarmente significativo di questa festa è la visita e il saluto, nella mattinata del 18 dicembre, agli anziani ricoverati in Ospedale e presso la residenza "T.Berardi" dove parteciperanno anche il gruppo di ballo del coro Le voce delle ville.«Il programma di quest'anno – sottolinea la neo assessore al Sociale Ilaria Ortolano – ricalca le iniziative ripetute in questi anni e che vanno dagli incontri formativi sulla salute, all'intrattenimento e alla musica con il coro Le voci delle ville al Teatro Tosti, martedì 17 dicembre a partire dalle ore 17, un concerto in atmosfera natalizia che anticipa la serata finale del 18 dicembre con la celebrazione della messa in cattedrale a San Tommaso alle 18, seguita dalla consegna delle pergamene alle coppie che festeggiano il 50° e 60° anniversario di matrimonio. La festa si concluderà poi con la cena al Centro commerciale Iper Conad, accompagnato dal gruppo musicale Duo Darwin, e da animazione e intrattenimento».

Per agevolare la partecipazione a tutti gli appuntamenti delle tre giornate, l'amministrazione comunale ha previsto un trasporto con bus navetta da diversi punti del territorio comunale.

Per tutte le informazioni contattare il Polo Eden al numero di telefono 085.9066323