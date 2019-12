STRADE URBANE

Dopo il progetto di sistemazione delle strade delle contrade è stato approvato dalla giunta comunale quello che riguarda un importante intervento nel quartiere di Fonte Grande. Il progetto definitivo-esecutivo dei lavori, redatto dal geometra Paolo Di Felice della società Sper srl, prevede opere di manutenzione straordinaria che riguarderanno alcune strade del popoloso quartiere ortonese, per un importo di 150mila euro da finanziarsi attraverso un mutuo presso la Cassa depositi e prestiti.

«I lavori rientrano nel Piano triennale delle Opere pubbliche – sottolinea il Sindaco Leo Castiglione – e completa il sostanzioso intervento che l'amministrazione ha programmato per l'anno 2019 sulla manutenzione e sistemazione delle strade comunali dell'intero territorio comunale. In particolare poi questo intervento interessa la viabilità del centro urbano con la sistemazione non solo del manto stradale ma anche di marciapiedi, attraversamenti pedonali anche con segnaletica utile per persone con disabilità sensoriali, e nuova segnaletica. Un intervento dunque che si inquadra nell'impegno di questa amministrazione comunale per riqualificare e migliorare la vivibilità di Fonte Grande, una delle zone urbane più densamente abitate».

L'area individuata per gli interventi riguarda via Venezia, via Genova, via Amalfi e via Pisa, ovvero una zona centrale del quartiere che è adiacente alla chiesa di San Gabriele. I lavori programmati da progetto intendono portare un miglioramento del decoro urbano e un adeguamento alla normativa stradale attraverso una serie di interventi di manutenzione che riguarderanno il trattamento dei marciapiedi con erbicidi in modo da impedire la crescita di vegetazione, il ripristino della pavimentazione, la sostituzione dei cordoli dei marciapiedi esistenti, la realizzazione di nuovi scivoli per gli attraversamenti pedonali dotati di segnaletica tattile Loges, la sistemazione delle zone di fermata per gli autobus e l'installazione di nuova segnaletica.

«Questo intervento migliora non solo la viabilità stradale in questa importante area residenziale della città – commenta l'assessore ai Lavori pubblici Cristiana Canosa – ma è parte di un più generale intervento di riqualificazione e decoro urbano che interesserà anche la sistemazione del parco e verde pubblico di Fonte Grande».

