Sconfitta immeritata per il Victoria Cross Ortona nonostante la migliore gara del campionato

Victoria Cross Ortona - Di Santo Dionisio 0-1. Davanti ad un folto pubblico presente al Comunale di Ortona, il Victoria Cross esce sconfitto immeritatamente contro una squadra seconda in classifica che è stata messa alle corde per lunghi tratti della gara. Dopo la pesante sconfitta di domenica scorsa, gli ortonesi si sono ritrovati ed hanno giocato la migliore partita di tutto il campionato, mettendo sul piatto grinta, carattere, tecnica, personalità ma, purtroppo, tutto ciò non è bastato. Partono subito forte gli ortonesi e dopo tre minuti vanno vicino al goal con D'Alessandro, solo un miracolo del portiere ospite evita la capitolazione. Il pallino è sempre in mano al Victoria Cross che però non riesce a sfondare il muro del Di Santo Dionisio e si va al riposo a reti bianche. La ripresa riparte sulla stessa lunghezza d'onda e dopo dieci minuti su un affondo di D'Alessandro che, invece di tirare, preferisce passare a Cantoli il quale non riesce a concretizzare. Passano cinque minuti ed accade quello che non ti aspetti, direttamente da calcio d'angolo il portiere ortonese Canzio smanaccia direttamente nella propria porta regalando il vantaggio agli ospiti in maniera inaspettata. I ragazzi accusano il colpo ma non demordono e ci provano ancora con Cantoli che sfiora il palo e poi con la più bella azione di tutta la gara conclusa con una semi rovesciata spettacolare di Sanvitale che sfiora di un nonnulla la traversa. È l'ultima occasione dell'incontro che va in archivio con una sconfitta dal sapore amarissimo per gli ortonesi con la consapevolezza, però, che giocando in questa maniera i risultati arriveranno al più presto.