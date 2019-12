Domenica 8 dicembre, alle 17.30, Victoria Cross - Di Santo Dionisio

Domenica 8 dicembre alle 17.30, presso lo stadio Comunale di Ortona ci sarà l'incontro di calcio tra il Victoria Cross Ortona ed il Di Santo Dionisio. La gara è valevole per la dodicesima giornata del campionato di Seconda Categoria girone E. Dopo la sonora sconfitta di domenica scorsa contro la capolista Casalanguida, la truppa di Mister Leonelli, nel frattempo tornato in sella alla guida della squadra, è chiamata al riscatto. Non sarà facile perché il Di Santo Dionisio è seconda in classifica ed è una delle squadre accreditate al salto di categoria. Vi aspettiamo numerosi. Ingresso libero.