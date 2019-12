Rivoluzione PLASTIC FREE in atto!

Gli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria di Piazza San Francesco, annessa all’Istituto “Francesco Paolo Tosti”, sono scesi in campo e, dai banchi dell'aula consiliare del Comune di Ortona, hanno fatto sentire la loro voce per dire BASTA all'uso delle microplastiche e delle sostanze inquinanti.

Un'iniziativa nata sotto la spinta dell'attivista svedese Greta Thunberg ma portata avanti autonomamente e diligentemente da alunni e docenti desiderosi di fare del bene all'ambiente con un occhio vigile al territorio circostante. Un percorso didattico che ha ottenuto la raccolta di 275 firme, compresa quella del Capo d'Istituto.

I ragazzi, armati di penna e taccuino, si sono destreggiati come perfetti cronisti in erba con domande e quesiti sul tema di ambiente ed ecologia rivolte al sindaco della città, Leo Castiglione, e ai responsabili della società ECOLAN che si occupa della gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.

Il primo cittadino, perfettamente a suo agio sia nell'interagire che nel rispondere alle innumerevoli domande preparate dai ragazzi, ha promesso che farà tesoro di questa giornata invitando i piccoli ecologisti a credere nel potere delle loro piccole azioni quotidiane adottando comportamenti responsabili e consapevoli, ad informarsi sui rischi collegati ad un eccessivo uso della plastica e a sensibilizzare le loro famiglie.

Il Presidente della società ECOLAN Massimo Ranieri e l'ingegnere Letizia Finamore, rappresentante per la città di Ortona, hanno consegnato agli alunni gli attestati di merito in segno di speranza e di lotta per la tutela e difesa dell'ambiente. Inoltre, sono state donate delle borracce in alluminio riutilizzabili, da tenere comodamente in una tasca del loro zaino, che successivamente i bambini hanno personalizzato.

È stato un primo passo verso la realizzazione di un sogno, di un lavoro di squadra, rendendoli protagonisti attivi accomunati dal desiderio di dare il proprio contributo per la salvaguardia del pianeta e delle future generazioni.