QUALITÀ E SERVIZI

L'ambito distrettuale sociale 10 ortonese di cui il comune di Ortona è capofila ha partecipato all'avviso pubblico della Regione Abruzzo in materia di ampliamento dei servizi di cura per l'infanzia, ottenendo un finanziamento di 101.881mila euro. Il finanziamento regionale sarà utilizzato per migliorare la qualità dei servizi e, nel contempo, alleggerire le famiglie dal costo delle rette per i nidi d'infanzia accreditati e presenti sul territorio.

«Si tratta – dichiara il Sindaco Leo Castiglione, coordinatore della conferenza dei sindaci dell'ADS 10 ortonese – di finanziamenti provenienti dal Fondo di Sviluppo Coesione ai quali abbiamo partecipato con l'approvazione di una scheda – progetto di adesione. Un ulteriore segno di attenzione dell'amministrazione comunale ortonese, insieme a quella delle altre amministrazioni locali dell'Ambito sociale, verso i bambini e le loro famiglie».

Le risorse verranno sostanzialmente impiegate su tre direttrici: l'ampliamento orario in alcuni giorni settimanali del servizio nido, l'attivazione del servizio dei nidi anche in alcuni periodi dell'anno nei quali sono chiusi ordinariamente (come i mesi estivi o le festività), l'erogazione di voucher finalizzati all'abbattimento delle rette in sostegno alle famiglie a rischio di rinuncia ai servizi per ragioni economiche.

