La giunta comunale ha deliberato il progetto esecutivo che prevede un investimento di 150mila euro per alcuni lavori di sistemazione delle strade comunali. L'intervento rientra nella programmazione triennale delle opere pubbliche e sarà finanziato attraverso la contrazione di un mutuo presso la cassa depositi e previsti.

«Questo progetto – sottolinea il sindaco Leo Castiglione – rientra tra le operare sulla manutenzione delle strade comunali previste per il 2019 e si inquadra in una più generale programmazione che l'amministrazione comunale ha individuato per migliorare la viabilità e la sicurezza sulle strade comunali. In particolare i danni maggiori segnalati e rilevati vanno dal distacco del manto stradale, alla formazione di buche e solchi che compromettono la fruibilità delle strade».

Infatti nella relazione illustrativa del progetto affidato all'ingegnere Stefano Dal Pozzo, sono previsti interventi di manutenzione per conservare la fruibilità e sicurezza delle strade in diverse zone del territorio. Nello specifico i lavori finanziati riguarderanno la zona di Postilli, via Mulino in contrada Lazzaretto, Civitarese, villa San Tommaso e San Nicola, contrada Ripari, Gagliarda alta, Rogatti, Caldari e la zona industriale di Ortona.

Gli interventi approvati sono inquadrabili per lo più come ordinaria manutenzione, è previsto solo un intervento di allargamento della carreggiata stradale, e si sostanziano nella ripulitura del tratto stradale e riattivazione del conglomerato bituminoso, nella sistemazione delle buche e del manto stradale attraverso la posa in opera di un tappetino d'usura di circa 3 cm. Sono anche previste opere per migliorare la sicurezza con la fornitura e posa in opera di attraversamenti pedonali aventi anche funzione di dosso limitatore di velocità.

