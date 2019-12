Una bruttissima Victoria Cross cede nettamente al Casalanguida

Casalanguida - Victoria Cross Ortona 6-1. Formazione: Domenico Doghieri Thomas Basilisca Ovidiu Traicu Mouhamed Gueye Nicola Scarinci Giacomo Di Salvatore Daniele d'Alessandro (35° Aziz Cisse) Andrea Dell'olio Giuseppe Civitarese (60° Antonio Massone) Cantoli Bakary Nicola Camillo Di Salvatore. Una bruttissima Victoria Cross cede nettamente alla capolista Casalanguida e torna a casa con un passivo pesante che non da adito a nessuna giustificazione. Dopo una partenza da incubo, all'ottavo sotto già di due goal, gli ortonesi reagiscono e al quarto d'ora Cantoli si procura un rigore che lui stesso realizza. A cinque minuti dalla fine del primo tempo la squadra di casa realizza il terzo goal che di fatto chiude la gara. Si aspetta una reazione nel secondo tempo che purtroppo non arriva anzi, dopo un quarto d'ora arriva il quarto goal. La squadra si disunisce e prende altri due goal che fanno di questa gara la più brutta giocata quest'anno. Complimenti al Casalanguida che merita assolutamente il primo posto in classifica, ma è anche vero che oggi il Victoria Cross in campo non ci è proprio sceso. Bisogna resettare immediatamente e pensare alla prossima gara casalinga contro il Di Santo Dionisio, domenica alle 17.30 presso lo stadio Comunale di Ortona.