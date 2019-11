Il PROGRAMMA DI NATALE

Il weekend del black friday di fine novembre ha avviato il programma natalizio ortonese che sarà caratterizzato da una serie di appuntamenti organizzati dall'assessorato al Commercio e dal Comitato Manifestazioni Ortonesi.

Il cartellone delle feste inizia con l'inaugurazione domenica 1 dicembre alle ore 17 della pista di ghiaccio nel suggestivo allestimento di piazza San Tommaso. La pista animerà l'atmosfera natalizia nel centro storico di Terravecchia fino al 18 gennaio mentre tra le iniziative previste in città va segnalata la tombola con 'Nduccio, sabato 7 dicembre a partire dalle ore 17 in piazza degli Eroi canadesi, con in palio la Fiat Panda, il primo premio che non è stato ritirato della lotteria di Perdono. Le cartelle per partecipare alla tombola potranno essere acquistate presso l'ufficio turistico in piazza della Repubblica. Il fine settimana dal 13 al 15 dicembre, il corso di Ortona ospiterà il festival della dolcezza "ChokOrtona" con degustazioni a base di cioccolato e dolci. Il 29 dicembre il quartiere di Terravecchia farà da cornice al presepe vivente organizzato dall'associazione Vivere Insieme di Rogatti mentre si rinnoverà al Teatro Tosti il 30 dicembre l'appuntamento serale con il concerto degli Arual "Tributo a una stella" le note della memoria. La musica e l'animazione saranno i protagonisti nei fine settimana di dicembre a partire da sabato 30 novembre con l'arrivo di Babbo Natale e il villaggio degli Elfi, per poi proseguire con la Babbo band sabato 7 dicembre a piazza della Repubblica e spettacoli di musica live con Christmas Circus, sabato 28, Millenium Stars, sabato 21 e suoni di Natale, domenica 22.

Il cartellone natalizio si chiude con il tradizionale concerto della banda di Ortona al Teatro, il 5 gennaio alle ore 18, e con l'invasione delle befane il 5 e 6 gennaio in piazza San Francesco e via Cavour.