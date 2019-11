Trasferta proibitiva per il Victoria Cross Ortona

Domenica primo dicembre, alle 14.30, il Victoria Cross Ortona sarà di scena a Casalanguida nella gara valevole per l'undicesima giornata di campionato. Impegno durissimo per gli ortonesi visto che affronteranno la squadra che sta prima in classifica con sette vittorie e due pareggi e vantano il miglior attacco e la migliore difesa del torneo. I ragazzi del Team manager Vincenzo Napoletano si sono preparati bene questa settimana e, come sempre, venderanno cara la pelle pur di riportare a casa un risultato positivo.