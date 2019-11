Little Phil- coreografo e ballerino internazionale - ospite d’onore alla Contemporary Ballet di Ortona

Lunedì 25 e martedì 26 a Ortona un ospite d’onore alla Contemporary Ballet, scuola di danza contemporanea ad Ortona della direttrice e coreografa Chiara Serra.



Little Phil , coreografo e ballerino di fama internazionale ,

foto

amico di Chiara Serra

è venuto alla Contemporary Ballet per visionare il lavoro degli allievi della scuola danza



Little Phil lavora con i grandi nomi della scena dell’Hip Hop americano, come Crazy Legs, Ken Swift, Keith Williams, Jamal e Poppin Prince.



Significativi sono gli incontri con Eddie Morales e Marty Kudelka, suoi amici e guru della street dance mondiale, con cui collabora stabilmente , attualmente fa parte della compagnia Whogotskillz. k Fever.

La sua creatività e le sue performance esplosive lo hanno portato ad essere riconosciuto come uno dei più grandi talenti dell’ Hip Hop moderno a livello mondiale ed a lavorare con alcune della più celebri star quali: Mariah Carey, Craig David, Britney Spears, Backstreet Boys, Justin Timberlake, Mc Lyte, Brandy, Outkast, Backstreet Boys e Wu Tang Clan.



Ha lavorato per: “Academy” RAI 2 Tv talent show; “Ti lascio un canzone” RAI 1, FAME (Saranno famosi) coreografo per lo spot publicitario; FREDDY, NIKE, ADIDAS, PUMA, REEBOOK Europa, ADIDAS Italy, BMW, ONEIL, OPEL, RIFLE JEANS, ISPO, FIBO, INTERJEANS.



Gli allievi della Contemporary Ballet hanno avuto l’onore di averlo in sala,

è stato un ’appuntamento per crescere e perfezionarsi visto che il maestro,amico stretto di Timor Steffens coreografo alla scuola di Amici ha visionato con attenzione i nuovi talenti ortonesi.



A dicembre nuovo importante appuntamento in sala con un'altro coreografo internazionale : Alex ATZEWI

foto

Con Alex ATZEWI Chiara Serra ha lavorato come danzatrice professionista della sua compagnia



Nel prossimo anno altri impegni attendono la Contemporary Ballet: a gennaio , nelle marche, un appuntamento per le allieve più piccole, affronteranno il palco per la prima , e subito dopo l’atteso concorso “EXPRESSION INTERNATIONAL DANCE COMPETITION” il 21 22 e 23 febbraio a Firenze.

Un impegno continuo quello di Chiara Serra per migliorare nel tempo i risultati nella sua scuola di danza contemporanea.