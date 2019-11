Convocazione del Consiglio Comunale di Ortona

Il Presidente del Consiglio Comunale, Dott.ssa Lucia Simona Rabottini, dispone e avvisa che il Consiglio comunale è convocato nella sala delle adunanze consiliari in seduta di sessione ordinaria

in prima convocazione sabato 30 novembre 2019 ore 9:00 ed in seconda convocazione il 3 dicembre 2019 ore 15.00 per trattare questi punti all'ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio consolidato dell’esercizio 2018 ai sensi dell’art. 11 bis del D.Lgs n. 118/2011.

2. Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (art. 175, comma 2,del D. Lgs. 267/2000).

3. Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 - Ratifica della deliberazione della Giunta comunale n. 196 in data 17-10-2019, adottata ai sensi dell'art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

4. Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 - Ratifica della deliberazione della Giunta comunale n. 216 in data 7-11-2019, adottata ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

5. Ordinanza Corte di Cassazione civile n. 22378/2019 - Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000.

6. Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n. 100. Approvazione.

7. Comunicazione prelevamento dal fondo di riserva.

8. Comunicazioni.

9. Ordine del giorno ad oggetto “Proposta di cittadinanza onoraria della Citta’ di Ortona alla senatrice a vita Liliana Segre” del consigliere Antonio Sorgetti.

10. Ordine del giorno ad oggetto “Partecipazione all’avviso pubblico della Regione Abruzzo per l’acquisto di giochi inclusivi per bambini con disabilità da installarsi nei parchi comunali” del consigliere Marchegiano.

A questi punti sono stati aggiunti altri due punti, già depositati agli atti ed erroneamente non inclusi nella prima stesura della convocazione

1. Mozione ad oggetto “Legge Meloni – Misure di sostegno all’acquisto di dispositivi anti-abbandono” del consigliere Angelo di Nardo.

2. Proposta di delibera ad oggetto “Servizio di fornitura idrica sul territorio comuanle da parte della SASI spa” del consigliere Angelo di Nardo.