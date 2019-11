Ortona premia i migliori click dagli abissi

Ortona. Pochi giorni alla premiazioni delle foto più suggestive proposte dal concorso internazionale “See in the Sea International Underwater Photocontest OrtonAmare 2019”, in scena il 30 novembre a partire dalle 16:30 presso il Teatro F.P. Tosti di Ortona (Ch), con ingresso libero. La cerimonia della 14° edizione del concorso è un momento molto atteso visto che la manifestazione è annoverata tra le più longeve e importanti per numero di foto e partecipazione di autori esteri. È un vanto per l’Abruzzo. Ospiti d’onore i biologi del CNR, Istituto Talassografico di Taranto, per affrontare il tema dell’emergenza ambientale che sta colpendo l’intero bacino Mediterraneo e portando alla rapidissima estinzione di un organismo meraviglioso quale la Pinna Nobilis.

Nella 14° edizione del prestigioso contest creato dall’associazione Ortona Sub, presieduta da Paolo de Iure, gareggiano 63 autori con 450 opere, di cui 25% internazionali: Nuova Caledonia, USA, Cina, Taiwan, Spagna, Grecia, Bulgaria, Belgio, Hong Kong, Regno Unito, Svizzera, Germania, ecc. La giuria è composta da illustri esponenti del settore, come David Salvatori, Massimo Zannini, Isabella Maffei (Svizzera), con la preziosa collaborazione del direttore tecnico del concorso Giuseppe Pignataro (ex fotosub di livello mondiale e giudice negli ultimi campionati italiani assoluti). Tra i premi esclusivi i vincitori riceveranno una scultura a tiratura limitata realizzata appositamente dal maestro ortonese Valter Pollegioni.

Il concorso si articola in 5 categorie: Macro, Wide Angle, Portfolio Mediterraneo, Storyboard e la categoria tematica: “... e come sfondo il nero”. Il montepremi prevede viaggi intercontinentali in località rinomate, offerti da tour operator specializzati, e tanti altri premi forniti da prestigiosi partner commerciali.

Durante l’evento, che vedrà la partecipazione di Marco Martella per l’apertura, sarà possibile ammirare filmati unici realizzati da grandi videomaker del calibro di Andrea Pivari e Giuseppe Pignataro.

Grazie a questo concorso esiste un archivio immenso di più di 6000 immagini incredibili che costituiscono la storia della fotografia subacquea italiana. Sempre più spesso vengono concesse per progetti didattici dedicati alla tutela dell’ambiente marino e alla divulgazione delle sue bellezze.

Collegandosi al sito www.ortonamare.org sono visibili le foto premiate e quelle selezionate dalla giuria come Runner Up.

Foto di: Hoaurau C.

Info e contatti

Pagina FB Ortona Sub

https://bit.ly/345TP3n