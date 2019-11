Finalmente via Libertà

Con il prossimo fine settimana inizia un ricco programma di manifestazioni in attesa del periodo natalizio. Il 23 e 24 novembre su via Libertà il comitato manifestazioni ortonesi propone una serie di eventi per animare la principale via del centro urbano a partire dalle ore 17. In particolare, sabato pomeriggio, saranno allestiti stand enogastronomici, spettacoli e animazione per bambini a cura di Anastasia Animazione e sono previste le esibizioni della palestra Body&Soul, della scuola di danza Gymnica Anthea, dell’artista di strada Fabiano il mago e il concerto del gruppo Tea for four. Domenica mattina le maxi bolle di Giocoloso animeranno il programma della manifestazione che nel pomeriggio sarà arricchito con l’esibizione di danze caraibiche a cura di Salsation, l’esibizione dell’artista di strada Stefano, one man show, il concerto del gruppo The white leaf, insieme all’animazione per i più piccoli e la degustazione di prodotti tipici. Il fine settimana invece del 29 e 30 novembre sarà dedicato al “black weekend”, un fine settimana legato alla promozione commerciale a livello internazionale del “black friday”.

«L’iniziativa – sottolinea l’assessore al commercio Cristiana Canosa – è stata promossa dal Comune insieme alle associazioni di categoria e ai commercianti del territorio ortonese per promuovere il commercio locale attraverso gli sconti che ogni esercente deciderà di applicare ma anche attraverso una serie di attività programmate dal comitato manifestazioni ortonesi per animare in questa due giorni di shopping, le strade della città e in particolare a piazza san Tommaso con l’inaugurazione della pista di ghiaccio, una delle principali proposte per il periodo natalizio». ​ ​ ​