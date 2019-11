BIBLIOTECA ON LINE

Il catalogo dei libri della biblioteca comunale è di nuovo online all'interno del Polo Bibliotecario dell'Università "Gabriele d'Annunzio" di Chieti-Pescara a conclusione della migrazione dei datibibliografici, oggi consultabili presso il portale del sistema bibliotecario dell'ateneo all'indirizzo: https://polouda.sebina.it/SebinaOpacChieti/Opac.do?sysb=.

«Un miglioramento definitivo del servizio di ricerca e di consultazione del ricco patrimonio della nostra biblioteca – dichiara il vicesindaco Vincenzo Polidori – che in questo modo avrà una visibilità più ampia e nell'intero Sistema Bibliotecario Nazionale».Oltre la possibilità di reperire i documenti e i libri disponibili a Ortona, gli utenti potranno avere inoltre un servizio ampio e completo grazie alla possibilità di ottenere in prestito interbibliotecario qualsiasi volume presente in tutte le biblioteche collegate, sia universitarie che regionali, che comunali, oltre che nelle biblioteche italiane. «Abbiamo finalmente raggiunto – dichiara il sindaco Leo Castiglione – uno degli obiettivi strategici di questa amministrazione per ampliare definitivamente i servizi di lettura, studio e ricerca grazie alla Convenzione stipulata con l'Università». Inoltre i servizi di sistema consentiranno l'ottimizzazione informatizzata di numerosi servizi al pubblico tra i quali il prestito e la prenotazione di volumi.