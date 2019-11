Sieco -Christoph Marks. - Nulla di grave.

Giungono buone notizie . L’infortunio patito da Christoph “Bibob” Marks, durante la gara esterna contro la Materdomini Castellana Grotte non è grave. Sospirone di sollievo da parte di tutti.

L’atleta, che ha già dato segni di netto miglioramento, si allena a parte ed è sottoposto a trattamenti quotidiani dallo staff medico della SIECO. I tempi di recupero si prospettano dunque molto più rapidi di quanto temuto.

Ora l’ottimismo in Casa Impavida è tanto e si lavora per vederlo in campo entro una o due settimane.