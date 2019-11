Giorgio Marchegiano Emore Cauti - contributi a favore dei comuni per l'acquisto di giochi inclusivi - “ ci impegneremo affinché il Comune di Ortona, colga questa importante occasione “

Il 14 novembre la Regione Abruzzo ha pubblicato l'avviso per la concessione di contributi in favore dei comuni per l'acquisto di giochi inclusivi da installarsi nei parchi pubblici al fine di adeguarli e renderli fruibili anche dai bambini e ragazzi con disabilità.

Sono ammessi a contributo, per un massimo di €25.000 a Comune, gli interventi eseguiti all'interno di parchi pubblici finalizzati al superamento delle barriere architettoniche e alla fornitura e messa in opera di giochi inclusivi.

Giorgio Marchegiano e Emore Cauti dichiarano