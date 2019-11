Dopo il turno di riposo della settimana scorsa, torna in campo il Victoria Cross Ortona che, sabato pomeriggio alle 14.30 affronterà in trasferta il Roccascalegna. Sarà una partita difficile per la squadra di mister Caravaggio che però in settimana si è allenata bene e cercherà con tutte le forze di riportare a casa un risultato positivo.