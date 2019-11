Ripartono, per il secondo anno, le attività dei Centri Integrativi Diffusi, il nuovo servizio periferico di sostegno al percorso unico di istruzione dalla nascita ai sei anni coordinato dal Polo per l’Infanzia del Comune di Ortona. Il servizio è rivolto a bambini dai sei mesi ai sei anni e le attività sono svolte in collaborazione con gli Istituti Comprensivi della città. Il progetto, dal titolo “Insieme per crescere”, sarà strutturato in centri gioco per bambini e famiglie collocati sul territorio comunale e fuori dal centro urbano, con l’obiettivo di avvicinare le attività espressive e educative ai luoghi di residenza degli stessi utenti.

«Un servizio – dichiara il Sindaco Leo Castiglione – avviato all’inizio di quest’anno in via sperimentale, che si contraddistingue per la innovazione e insieme per la valorizzazione delle periferie e delle contrade».

Le attività si svolgeranno presso la scuola primaria di Villa San Leonardo​ il​ martedì dalle 16,30 alle 17,30, la scuola infanzia di Fonte Grande il mercoledì dalle 16,00 alle 17,00 e​ la scuola infanzia di Caldari il giovedì dalle 16,00 alle 17,00. Ispirato dall’esperienza del Centro Integrativo Prima Infanzia della biblioteca, il progetto proporrà momenti di incontri con i bambini e le famiglie finalizzati a valorizzare l’espressività e l’ascolto di storie e letture, e si muoverà in stretta continuità con lo stesso CIPÌ e con il Nido d’infanzia comunale “Antonio Gramsci”.​ «Prosegue – sottolinea l’Assessore Ilaria Ortolano – il percorso di qualità fortemente voluto dall’amministrazione comunale per la nostra infanzia e i loro famigliari, diventato ormai un modello anche per altre realtà regionali».