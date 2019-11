Al via oggi la prima fase dei Giochi Matematici del Mediterraneo

Al via venerdì 8 novembre la prima fase dei Giochi Matematici del Mediterraneo che hanno vistoimpegnati gli studenti della scuola primaria di Piazza San Francesco e alcune classi della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo " F. P. Tosti".

I ragazzi, a singolar tenzone, si sono sfidati nei rispettivi plessi di appartenenza in una competizione avvincente e appassionante risolvendo individualmente quesiti logico-matematici

con domande a risposta aperta o a scelta multipla e con difficoltà previste rispetto alle classi frequentate.



Le prove verranno esaminate nei prossimi giorni da una Commissione interna che provvederà a registrare i risultati delle prove sull'area riservata del sito.

Sarà il sistema dell'Accademia " Alfredo Guido" a stilare la graduatoria per categoria per la prova successiva prevista per il 13 dicembre con la Finale d'Istituto.