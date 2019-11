L' olimpionico Paolo Nicolai in cattedra nell'aula magna del Liceo Classico di Pescara

L' olimpionico Paolo Nicolai è salito in cattedra nell'aula magna del Liceo Classico di Pescara, invitato dal professore Fabrizio Di Meo, ha portato la sua testimonianza ai ragazzi dello storico istituto abruzzese.

​ Il trentunenne giocatore di beach volley ortonese è il primo degli ospiti che prevede il progetto "Incontro con gli Sportivi" promosso dai docenti di Scienze Motorie della scuola.

Il vice campione Olimpico ha risposto alle domande con molta sincerità e ha dato consigli a chi vorrebbe conciliare lo sport con lo studio: "l'organizzazione è la chiave di tutto, io ho frequentato il liceo scientifico e sono riuscito a fare bene entrambe le cose. Mi ritengo fortunato a svolgere questo lavoro, che poi è la mia maggior passione". Non mancano domande sull'esperienze Olimpiche: "perdere la finale non fa mai piacere a nessuno, ma salito sul podio la delusione è svanita e mi sono sentito orgoglioso di essere lì a rappresentare il mio paese".​ Come si regge la pressione ai massimi livelli, continuano gli studenti: " Nel modo più semplice possibile, tutto va fatto in allenamento perché poi in partita poi correggere pochissimo e non hai tempo di pensare ad altro. Come ti alleni? "La stagione del beach volley rispecchia un po quella del tennis, con quindici tornei l'anno che si disputato in tutto il mondo, l' allenamento deve essere costante, con una doppia seduta quotidiana per sei giorni su sette, io ed il mio compagno Daniele Lupo siamo guidati da tecnici di primo livello e ci fidiamo di loro". Studenti e professori consegnano a Paolo Nicolai una maglia del liceo e salutano lo sportivo ringraziandolo per la sua disponibilità e chiedendo delle prossime olimpiadi a Tokio nel 2020 "il livello è molto equilibrato, ma puntiamo a vincere e fare del nostro meglio

C.s.