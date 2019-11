“Tosti in Accademia”, tre concerti al TEATRO TOSTI di Ortona

Domenica 10 novembre appuntamento con il primo dei tre concerti del ciclo “Tosti in Accademia”. Si tratta di concerti realizzati dall’Istituto nazionale tostiano in collaborazione con alcuni prestigiosi Conservatori italiani che mettono al centro dell’ attenzione Francesco Paolo Tosti e i compositori coevi anche per capire cosa accadeva nel mondo musicale in quel periodo di grande crescita culturale che fu la Belle Époque.

Le istituzioni prescelte sono i Conservatori di Pescara, Roma e Mantova. Il primo appuntamento si terrà al Teatro Tosti di Ortona domenica 10 novembre, alle ore 17.30, e coinvolgerà i migliori studenti scelti dal

Conservatorio “Luisa D'Annunzio” di Pescara, ovvero Claudia Nicole Calabrese, soprano; Sara Borrelli, soprano e Samuele Orazi, pianoforte.

Tutti i giovani musicisti canteranno romanze di Tosti e brani dei compositori contemporanei del maestro abruzzese. L’attività, che rientra

nel cartellone ufficiale del Teatro Tosti, è svolta in collaborazione con la Compagnia dell’Alba oltre che, ovviamente, con il Comune di Ortona. I

prossimi incontri vi saranno il 17 novembre, sempre alle 17.30, con il conservatorio “Santa Cecilia” di Roma, sul palco Federica Paganini, mezzo

soprano; Alessandro Fiocchetti, tenore e Umberto Cipolla, pianoforte.

Terzo e ultimo appuntamento è per il 24 novembre con il Conservatorio “Luigi Campiani” di Mantova con Yangyang Tang, soprano; Yu Wang, mezzosoprano e Paolo Rinaldi pianoforte.

L’ingresso ai concerti è libero.

maggiori info allo 085/4212125.