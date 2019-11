Riapre lo stabilimento storico del marchio Tortella in via Civiltà del Lavoro

La riapertura dello stabilimento originario di Ortona, in via Civiltà del Lavoro, per la produzione e la vendita delle proprie macchine agricole e ricambi dello storico marchio Tortella è stata annunciata in una conferenza stampa tenuta mercoledì mattina nella Sala Orofino presso la Confindustria Chieti-Pescara con la presenza del Sindaco di Ortona Leo Castiglione , di Confindustria Chieti – Pescara, di Carlo Marasca e Enrico Marasca rispettivamente Presidente e Ceo dell’azienda Marasca Group, che ha rilevato lo storico brand Tortella - macchine agricole.

La nuova Tortella oggi consta di uno staff di 10 persone che entrano a far parte della famiglia Marasca Group nella quale operano circa 70 dipendenti complessivamente. Per il prossimo biennio è prevista una crescita occupazionale per il gruppo di circa 20 unità. Il mercato di riferimento altre all’Italia è l’estero, non facendo esclusioni di continenti. A oggi sono state effettuate vendite in 14 nazioni.

marchio dall’ anima indistruttibile, come recita il suo slogan, è riconosciuta da oltre 70 anni come sinonimo di eccellenza a livello nazionale e internazionale, le cui radici nascono proprio nella città di Ortona: il brand è espressione di italianità e sinonimo d’innovazione e affidabilità costruttiva nel campo delle macchine agricole.

Nello stabilimento di Ortona saranno realizzate progettazione e produzione, e saranno presenti anche gli uffici direzionali e commerciali.

“Credere nello stabilimento di Ortona è un passo importante per la strategia di rilancio e sviluppo di un marchio come Tortella. Localizzare la produzione sul territorio, contribuire al rilancio occupazionale locale, è un atto di fiducia verso il futuro e la dimostrazione che il Made in Italy è una caratteristica imprescindibile per l’azienda.” – hanno affermato Carlo e Enrico.

"Tortella - ha sottolineato il sindaco Leo Castiglione - è parte della storia della città di Ortona e per settant'anni ha rappresentato l'eccellenza a livello nazionale e internazionale. Oggi rappresenta un nuovo inizio per promuovere il nome di Ortona e portare nuova occupazione sul territorio".

Marasca group è una holding, fondata da Carlo ed Enrico Marasca, con sede in Manoppello, con forte presenza nel mercato mondiale. La sua mission consiste nel creare, acquisire e sviluppare brand coerenti ai valori del gruppo e oggi rappresenta:

