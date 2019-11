Con decreto sindacale lo scorso 25 ottobre si è proceduto alla sostituzione di un membro del consiglio d'amministrazione dell'Istituto Nazionale Tostiano. Al posto del dimissionario Roberto De Grandis è stata nominata Barbara Verì che già in passato ha fatto parte dell'organo direttivo dell'Istituto. La scelta è stata fatta all'interno dell'elenco delle candidature presentate a seguito dell'avviso pubblico del 14 dicembre 2017 secondo la procedura prevista dal regolamento comunale per la nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società partecipate e istituzioni.

«Ringrazio per l'impegno e l'opera svolta dal professore e musicista De Grandis – commenta il sindaco Leo Castiglione – all'interno del consiglio d'amministrazione anche in qualità di vice presidente, le dimissioni "per motivi strettamente personali" riguardano la sfera individuale e non la funzionalità e l'attività dell'Istituto. Sono certo che la professoressa Verì con la sua professionalità e esperienza rappresenta un valido elemento che completa i membri del cda, nominati nel febbraio 2018».

Dopo questa sostituzione l'attuale composizione del cda dell'Istituto Tostiano comprende il presidente Silvio Bartolotti, affiancato dai consiglieri Diana de Francesco, Maria Angela Arnone, Aldo D'Anastasio e Barbara Verì.