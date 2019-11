Dal primo novembre il Comune di Ortona ha attivato il proprio Sportello Unico Attività Produttive a seguito del recesso dalla gestione associata "Chietino-Ortonese", come deliberato con atto di Consiglio comunale (delibera 100) approvato nella seduta del 22 dicembre scorso.

La proposta avanzata dall'amministrazione Castiglione e dall'assessore al Bilancio Francesco Falcone si inquadra in una più generale e funzionale revisione organizzativa degli uffici comunali e in particolare di questa importante attività in supporto delle attività produttive e commerciali del territorio.

«L'amministrazione con questa decisione – commenta il sindaco Leo Castiglione – ha voluto rispondere alle numerose lamentele e sollecitazioni fatte da tecnici e cittadini sui ritardi e i tempi lunghi che la procedura burocratica-amministrava dello sportello associato Suap del comprensorio Chietino – Ortonese, implicava nella istruttoria delle varie pratiche. La decisione di recesso è stata concordata con i responsabili dell'ufficio tecnico comunale e con delibera di giunta n. 188 dello scorso 28 settembre è stato individuato il servizio attività produttive come ufficio competente a svolgere le funzioni del Suap ortonese e responsabile la dottoressa Paola Paolini».

Il nuovo sportello ortonese sarà visionabile sempre dal link

http://www.impresainungiorno.gov.it/web/guest/comune?codCatastale=G141

o sul sito http://www.impresainungiorno.gov.it/web/guest e mediante ricerca dello sportello Suap di Ortona.

Le istanze, segnalazioni, comunicazioni inerenti attività produttive già avviate con il Suap associato verranno concluse dallo stesso, a meno di specifica comunicazione da parte degli uffici comunali per esigenze particolari della procedura in corso.

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive è lo sportello telematico a cui rivolgersi per iniziare, modificare o cessare un'attività imprenditoriale in ambito produttivo, commerciale o di servizio con lo scopo di semplificare ed agevolare il rapporto tra Pubblica amministrazione ed imprese, per aiutare coloro che vogliono avviare un'attività produttiva.

Con l'entrata in vigore del D.P.R. 7 settembre 2010 n.160 e successive modiche, lo Sportello Unico Attività Produttive diventa l'unico punto di accesso territoriale consentito per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'accesso e l'esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi.

In particolare, il Suap è l'unico destinatario al quale il richiedente potrà presentare qualsiasi domanda, dichiarazione, segnalazione o comunicazione inerente i procedimenti di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, cessazione o riattivazione di attività produttive o di prestazione di servizi, nonché quelli relativi al loro esercizio.

È inoltre l'unico interlocutore in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti l'attività produttiva e darà una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento.

da c.s.