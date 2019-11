Biblioteca Comunale Ortona : le iniziative per il mese di novembre e dicembre

Queste le inziative della Biblioteca Comunale Ortona per il mese di novembre e dicembre 2019

1. "Ognuno, in fondo, fa il proprio lavoro...". Programma di incontri e letture dedicato a Leo Lionni . Fino al 21 dicembre 2019, Biblioteca Comunale

2. Nati per Crescere 2020, incontri di formazione. 8 e 19 novembre 2019, ore 17 –Sala Eden Ortona

3. Libriamoci, giornate di lettura nelle scuole & presentazioni libri. Dall'11 al 16 novembre 2019

4. BIBLIOS Progetti e iniziative della Biblioteca Scolastica dell'Istituto Comprensivo "F.P.Tosti"

5. Ci sono cose da fare ogni giorno. Gianni Rodari e i diritti dei bambini e delle bambine. Invito alla partecipazione al convegno promosso dal Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali dell' Università "G. D'Annunzio" di Chieti - 28 novembre, ore 9:30, Auditorium Rettorato

Nel dettaglio :

1. "Ognuno, in fondo, fa il proprio lavoro...". Programma di incontri e letture dedicato a Leo Lionni. Dal 21 ottobre al 21 dicembre, Biblioteca Comunale

Al via i servizi per ragazzi e per le scuole promossi dalla Biblioteca Comunale con un programma di appuntamenti dedicati a Leo Lionni, in occasione dei 20 anni dalla scomparsa del grande pittore e illustratore per bambini. La mostra "Tu sei un poeta!", con undici tavole di grande formato proposte dalla casa editrice Babalibri, accompagnata dalla presentazione degli albi dell'autore, resterà aperta in biblioteca dal 21 ottobre al 21 dicembre e condurrà alla scoperta dell'opera dell'artista attraverso i suoi personaggi più emblematici e i suoi libri più amati con proposte di lettura, visite guidate, laboratori e incontri formativi per bambini, genitori, docenti e educatori curati dal personale specializzato. Gli altri appuntamenti in programma:

Martedì 5 novembre, ore 16:00, Sala Rotary Biblioteca Comunale

Nicoletta Romanelli, Jean-Pierre Colella, Filastrocche tutto l'anno, Tabula Fati

Presentazione libro, con laboratorio per bambini dai 7 anni. Ingresso libero.





Martedì 12 novembre, ore 17:00, Sala Rotary Biblioteca Comunale

I sogni di Leo. Storia e storie di un artista. Incontro di formazione.

Con laboratorio creativo alla riscoperta di alcune sue tecniche di illustrazione





Lunedì 18 novembre, ore 10:00, Area piccolissimi Biblioteca Comunale

Quando cadono le foglie? Incontro di lettura per bambini dai 12 ai 17 mesi con mamme e papà.





Giovedì 21 novembre, ore 16:30/Venerdì 22 novembre, ore 10:00, Area piccolissimi Biblioteca

Chi? Cosa? Quando? dove? Incontro di lettura per bambini dai 18 ai 36 mesi con mamme e papà





Lunedì 2 dicembre, ore 16:30, Biblioteca Comunale

Un colore tutto mio. Letture e laboratorio espressivo per bambini di 3/4 anni con mamme e papà





Martedì 10 dicembre, ore 16:30, Sala Rotary Biblioteca Comunale

Scrivere con un filo di vento. Rime e versi in gioco con Mariana Cinalli

Per bambini dai 7 anni.





Mercoledì 11 dicembre

Pezzettino. Letture e laboratorio espressivo per bambini di 5/6 anni





Lunedì 16 dicembre

Il sogno di Matteo. Letture e laboratorio espressivo per bambini dai 7 anni





Gli incontri sono gratuiti previa iscrizione, posti limitati.

Il programma completo è disponibile sulla pagina facebook della Biblioteca Comunale e sul sito del Comune di Ortona.





2. Nati per Crescere 2020, incontri di formazione. 8 e 19 novembre 2019, ore 17 –Sala Eden Ortona

Proseguono gli incontri formativi del corso di aggiornamento professionale rivolto agli educatori e operatori dei servizi per l'infanzia e dei progetti locali Nati per Leggere, ai docenti, ai bibliotecari, alle famiglie e agli studenti universitari. Due gli appuntamenti di novembre:

- 8 novembre 2019, ore 17: La scoperta tra scienziati e bambini. Docente: Marcello Sala, formatore in area scientifica

- 19 novembre 2019, ore 17 - Auditorium Sala Eden

Stili, generi, strategie di narrazione del rapporto tra sé e il mondo: l' editoria narrativa e divulgativa per l'infanzia. Docente: Tito Vezio Viola





3. Libriamoci, giornate di lettura nelle scuole & presentazioni libri.. Dall'11 al 16 novembre 2019

La Biblioteca Comunale di Ortona aderisce alla campagna di promozione della lettura, promossa dal Centro per il libro e la lettura, che anche quest'anno vuol portare nelle scuole libri e iniziative di lettura ad alta voce. Dall'11 al 16 novembre 2019 le scuole, di ogni ordine e grado, della città potranno richiedere incontri di lettura ad alta voce, presentazioni libri e incontri con gli autori.

Tanti gli autori coinvolti, quali Fabio Marini, Nicoletta Romanelli, Mariana Cinalli e Simona Novacco, e ancora fumettisti come Mattia Moro e illustratori come Emiliana Di Placido e Jean-Pierre Colella.

Gli incontri si terranno presso la Biblioteca Comunale di Ortona, le sedi delle scuole richiedenti e le gabbie espositive di Zooart.

Nel corso della settimana si terranno anche due presentazioni di libri:

- Mercoledì 13 novembre, ore 17,00 presso la gabbia espositiva di Zooart, spazio antistante la Passeggiata Orientale di Ortona, presentazione di The ground ultimo lavoro di Mattia Moro, Becco giallo Edizioni. The ground si inserisce all'interno di Quartieri. Viaggi al centro delle Periferie Italiane, un'antologia di racconti di cinque quartieri italiani, disseminati lungo la penisola, che cerca di leggere le periferie d'Italia al di là degli stereotipi.

- Giovedì 14 novembre, ore 17,00 presso la Sala Rotary della Biblioteca Comunale di Ortona l' autore Fabio Marini con l'illustratrice Emiliana Di Placido presenta Lo zero conta!. Sarà presente l'editore Arturo Bernava, Il Viandante Edizioni. La presentazione sarà accompagnata da un laboratorio espressivo per bambini dagli 8 anni che mette in gioco numeri e immaginario.





4. BIBLIOS. Progetti e iniziative della Biblioteca Scolastica dell'Istituto Comprensivo "F.P.Tosti"

Tornano i laboratori pomeridiani del progetto BIBLIOS promossi dall' Istituto Comprensivo "F.P. Tosti" nella Biblioteca Scolastica di Piazza San Francesco.

Apertura nei pomeriggi del martedì dalle 15,00 alle 17,00 e tante proposte per dar voce alla creatività artistica, musicale e narrativa dei bambini, svolti in collaborazione con la Biblioteca Comunale e le volontarie del Servizio Civile Nazionale - Progetto "Cuor di Biblioteche".

All'interno del progetto Biblios, l'istituto ha aderito all'iniziativa nazionale di promozione della lettura "Io leggo perché" organizzando presso la libreria Mondadori di Ortona un proprio contest che ha visto coinvolti tutti gli alunni in laboratori creativi per l'allestimento della libreria trasformata nella scenografia del recital "Il bruco Verdolino- solo se siamo amici potremo essere felici".





5. Ci sono cose da fare ogni giorno. Gianni Rodari e i diritti dei bambini e delle bambine. Invito alla partecipazione al convegno promosso dal Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali dell' Università "G. D'Annunzio" di Chieti - 28 novembre, ore 9:30, Auditorium Rettorato

A 100 anni dalla nascita di Gianni Rodari e 30 anni dalla Convenzione ONU, il Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali dell' Università "G. D'Annunzio" di Chieti promuove il convegno dal titolo "Ci sono cose da fare ogni giorno. Gianni Rodari e i diritti dei bambini e delle bambine".

Questo il programma:

Ore 9:30: Saluti

G. Barbato, Prefetto di Chieti

S. Trinchese, Prorettore alla cultura

C. Catenacci, Direttore del Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali

Introduce e modera I. Filograsso, Università "G. D'Annunzio" di Chieti

Ore 10:15:

E. Macinai, Università di Firenze

I diritti dei bambini e delle bambine a 30 anni dalla Convenzione ONU: prospettive pedagogiche

Ore 10:45:

P. Boero, Università di Genova

Diritti e "rovesci" nell'opera di Gianni Rodari

Ore 11:15:

W. Fochesato, Università di Genova

Il diritto alle figure: Rodari e l' illustrazione

Ore 11:45:

T.V. Viola, Direttore Biblioteca Comunale di Ortona

Diritti invisibili: la lettura e la cittadinanza immaginata





Biblioteca Comunale Ortona. Complesso Sant'Anna - C/so Garibaldi - Ortona (CH)

Tel.085/9067233 E-mail: biblioteca@comuneortona.ch.it Sito: www.comune.ortona.chieti.it

LA BIBLIOTECA E' APERTA: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.