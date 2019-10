La Consulta Giovanile del Comune di Ortona alla quarta assemblea del Tavolo di Coordinamento Regionale

Lunedì 28 ottobre, alle ore 16:00, presso il Centro Polivalente Socio-Culturale "Enrico Berlinguer" in Via Anelli, dove la Consulta Giovanile del Comune di Vasto ha sede, si è tenuta la quarta assemblea del Tavolo di Coordinamento Regionale nella quale erano presenti la Consulta Giovanile ospitante, la Consulta Giovanile di Tortoreto, la Consulta Giovanile di Ripa Teatina, la Consulta Giovanile di Loreto Aprutino, la Consulta Giovanile di Ortona e in collegamento Skype la Consulta Giovanile di L'Aquila, la Consulta Giovanile di Tornimparte, la Consulta Giovanile di Scoppito e la Consulta Giovanile di Pizzoli.

I punti discussi sono stati la realizzazione di un gruppo di lavoro composto da un membro per Consulta con l'obiettivo di stilare lo Statuto per la futura Consulta Giovanile della Regione Abruzzo e la Legge Regionale che la istituzionalizzi e la affermi come Organo incardinato nell'Ente Regione, la Bozza di Statuto della Consulta Giovanile del Sud Italia, modificato in seguito ad una video conferenza tra i coordinatori di Calabria, Campania, Sicilia, Sardegna ed Abruzzo e la votazione di un coordinatore per la nostra Regione che segua più da vicino i lavori della Consulta del Sud Italia e sia un punto di riferimento per le Consulte Comunali che si affacciano su uno scenario Interregionale e Nazionale.

Il gruppo di lavoro per lo Statuto e la Legge Regionale avrà il compito di segnare le linee guida e capisaldi dell'Organo poiché si ritiene fondamentale stabilire sin dalla nascita punti intransigenti concordati da tutti come i princìpi, gli obiettivi e il suo ruolo; si partirà facendo riferimento agli statuti delle attuali 12 Consulte Comunali presenti sul territorio (n°6 in Provincia di L'Aquila, tra cui anche il Capoluogo, n°3 in Provincia di Chieti, n°2 in Provincia di Teramo e n°1 in Provincia di Pescara); lo Statuto della Consulta Giovanile del Sud Italia prevede l'incompatibilità con ruoli di Partito, e/o movimenti riconducibili ad esso, tutte le cariche soggette ad elezione (Coordinatori Regionali, Membro del Consiglio Direttivo e Presidente) (ART.3 del documento di riferimento).

In conclusione, si è tenuta la votazione per decidere il coordinatore che rappresenterà la nostra Regione a livello Nazionale, incontrando in primis MISE e MIT per avviare i lavori, e nel Tavolo di lavoro del Coordinamento della Consulta Giovanile del Sud Italia: siamo orgogliosi di poter annunciare che la nostra Presidente Roberta D'Introno è stata eletta per ricoprire tale incarico.

Proponendosi di lavorare al meglio con tutti gli Organi presenti e cercando di favorire, come già sta accadendo, la nascita di nuove Consulte sul territorio, la neocoordinatrice ha deciso di accettare l'incarico.