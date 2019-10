A Christmas Carol: presentato il nuovo il tour

Dopo il successo ottenuto lo scorso anno, la Compagnia dell’Alba, diretta da Fabrizio Angelini e da Gabriele de Guglielmo, porta di nuovo in tour il musical A Christmas Carol in co-produzione con il TSA – Teatro Stabile d’Abruzzo e con la collaborazione della Scuola d’Arte New Step di Americo Di Francesco e di Paola Lancioni.

Il musical riprenderà la sua tournée con una doppia data dal Teatro Tosti di Ortona il 2 novembre alle 20.45 e il 3 alle 17.30. Il cast al completo è stato presentato nella mattinata di lunedì 28 ottobre, presso il Teatro Tosti di Ortona , alla presenza del sindaco di Ortona, Leo Castiglione, del vice sindaco Vincenzo Polidori, di Americo Di Francesco della Scuola d’Arte New Step e di Gianfranco Vergoni che ha curato la versione italiana del musical e del protagonista del musical Roberto Ciufoli, attore e regista teatrale italiano, che anche quest’anno interpreterà Ebenezer Scrooge, ricco uomo d’affari dall’indole meschina e avara.

Il racconto di Charles Dickens viene proposto nella sua versione teatrale, per la prima volta in Italia con le musiche e le canzoni di Alan Menken (autore di La Bella e la Bestia, La Sirenetta, Aladdin, ecc.), con la regia e le coreografie di Fabrizio Angelini e la direzione musicale di Gabriele de Guglielmo che si avvale della collaborazione di Monja Marrone.

Nel moderare la conferenza stampa, De Guglielmo

ha spiegato la scelta di far partire da Ortona la tournèe: «Cominciano da casa questa nuova avventura che vede al lavoro un cast in parte rinnovato,da Ortona poi partiremo per tour nazionale».

Da parte del primo cittadino LeoCastiglione

foto

è arrivato il ringraziamento per il lavoro fatto dalla Compagnia dell’Alba «non solo per il fatto di aver prodotto un musical di qualità cosi elevata, ma anche per il lavoro che sta facendo gestendo il Teatro Tosti».

Vergoni

dal canto suo ha sottolineato la caratura del cast in cui i performer ortonesi hanno raggiunto i livelli di qualità dei migliori attori del panorama nazionale.

La parola a Ciufoli

mattatore della conferenza: «Attraverso il progetto della Compagnia dell’Alba

avviene il rilancio del teatro che diventa un importante polo d’attrazione. A Christmas Carol è un’operazione davvero interessante dal punto di vista artistico e la gente l’ha recepito. Di noi, infatti, si parla bene: chi ha visto il musical ne parla con entusiasmo e chi non l’ancora visto non vede l’ora di poterlo applaudire».

Alle tappe di Ortona, come detto, seguirà un tour nazionale di 25 date. La Compagnia dell’Alba toccherà le città di Pescara, Montalto di Castro (VT), Bolzano, Bergamo, La Spezia, L’Aquila, Firenze, Sacile (PN), Monfalcone (GO), Tolmezzo (UD), Thiene (VI), Casarsa della Delizia (PN), San Donà di Piave (VE), Saint Vincent (AO), Varese, Assisi (PG) e Gorizia.

Questo il cast al completo: Roberto Ciufoli, Fabrizio Angelini, Gabriele de Guglielmo, Edoardo Pallanca, Angelo Di Figlia, Filippo Di Menno, Fabrizio Checcacci, Ilario Castagnola, Luca Benini, Mattia Cavallari, Edilge Di Stefano, Maria Maddalena Adorni, Valentina Di Deo, Elena Valli, Claudia Mancini, Monja Marrone, Serena Mastrosimone, Giulia Rubino, Claudia Vissani, Serena Segoloni.

Accanto al cast adulti, un cast di bambini: Rebecca Barbiero, Mattia di Nardo, Filippo Di Paolo, Camilla Marinelli, Mariele Oliva, Leonardo Orsolini, Lugi Vito Simmini, Niccolò Storchi.

Altri dettagli sul tour della Compagnia si possono trovare sui canali social: facebook A Christmas Carol – Compagnia dell’Alba/TSA Teatro Stabile d’Abruzzo e su instagram: @compagniadellalba.