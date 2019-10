Un infortunio ferma l'ortonese Leonelli al Mondiale in Francia

Dopo quattordici ore e dopo aver percorso 127 chilometri, ripeto centoventisette km ( faccio fatica pure a scriverlo...), si è conclusa la gara del nostro campione Nico Leonelli. Purtroppo quel problema fisico avuto alla dodicesima ora non è stato superato, ha lottato come un guerriero per altre due ore ma alla fine sono stati i medici a fermarlo (lui non lo avrebbe mai fatto). Va bene la passione, va bene gli sforzi sovraumani che fanno questi ragazzi ma la salute è sempre al primo posto ed è stata la scelta migliore che si potesse fare. Parlando con Paola Strizzi, la sua dolce compagna che è stata sempre al suo fianco, mi ha detto che Nico, seppur dispiaciuto, ora sta bene e sta recuperando alla grande e tutto ciò è quello che conta. Come sempre Nico, grazie di tutto, hai fatto 127 km di corsa, che in molti farebbero fatica a farli anche con la macchina, hai lottato fino allo sfinimento, non puoi rimproverarti di nulla, quelli che stanno concludendo la gara, la maggior parte, hanno 20 - 25 anni meno di te, e tu indomito hai dimostrato ancora una volta, semmai ce ne fosse bisogno, che con la volontà e la passione che ti contraddistingue per questo sport massacrante, tutto si può fare. E poi, la cosa più importante che ho capito in questi giorni è che, tanta tantissima gente ti vuole bene e questo per te deve essere la più bella vittoria di cui andarne fiero ed orgoglioso. Ti voglio bene e per me rimani sempre un FENOMENO U... NICO. Ortona ti aspetta a braccia aperte!!!