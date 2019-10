Trasferta insidiosa per il Victoria Cross Ortona

Domenica 27 ottobre alle 14.30, il Victoria Cross Ortona affronterà in trasferta il Villa Santa Maria. Trasferta durissima per gli uomini di Mister Caravaggio che cercheranno di continuare la scia positiva degli ultimi due incontri dove hanno totalizzato quattro punti. Qualche problema di formazione per il tecnico ortonese, ma con la rosa ampia di quest'anno metterà in campo un undici che, come sempre, venderà cara la pelle pur di riportare a casa un risultato positivo.