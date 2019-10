L'ortonese Nico Leonelli ai Mondiali di Ultramaratona 24h

È partita il 24 ottobre la nuova avventura del nostro campione Nico Leonelli che lo porterà, questo fine settimana, ad Albi, in Francia, a partecipare al Campionato Mondiale di Ultramaratona 24h indossando la maglia della Nazionale italiana. Ennesimo riconoscimento per il nostro concittadino che sarà uno dei 14 ( 7 donne e 7 uomini) che farà parte della spedizione azzurra, per lui è il secondo Mondiale dopo la partecipazione di due anni fa a Belfast. Quest'anno ci sarà il record di partecipanti, le nazioni rappresentate saranno 42 per un totale complessivo di 357 atleti ( 141 donne e 216 uomini). Ho scambiato quattro chiacchiere con Nico prima della partenza e mi ha detto: " quest'anno avevo in programma quattro gare (24 h di Atene, Novecolli, Sparthatlon e i Mondiali) di cui tre saltati a causa di un problema fisico che sembrava essere di poco conto e che invece non lo è stato. Per questo Mondiale ho iniziato ad allenarmi il 4 settembre, per cui solo 50 giorni di allenamento e con carichi di lavoro al 60% di quello che io reputo una vera preparazione. Però non si sa mai, l'anno scorso mi ero allenato tanto e bene e non era andata benissimo, quest'anno sarò sicuramente più riposato... In questo Mondiale, con l'entrata di un nuovo azzurro proveniente dalla Nazionale della 100 km e con un Enrico Maggiola che era in grandissima forma ( Maggiola è uno degli atleti di punta della Nazionale e poco più di un mese fa, mentre si allenava, è stato investito da un auto che lo ha ridotto in fin di vita, fortunatamente le cose sono migliorate ed Enrico si sta riprendendo alla grande) e si poteva sperare in una medaglia a squadre dove la classifica per Nazioni viene fatta considerando le tre migliori prestazioni di ogni nazionale. Proprio ad Albi ho fatto l'esordio in Nazionale tre anni fa, erano gli Europei, e sono stato il primo degli italiani. Tra i miei obiettivi ci sarà quello di fare un metro in più del mio carissimo amico Pablo Barnes che gareggera'con la maglia dell'Argentina, ma soprattutto quello di fare più di 200 km e vedere quale sarà la mia posizione nel mondo e vedere quanti atleti saranno migliori di me, nonostante i miei 50 anni... " Come sempre tutta Ortona seguirà le gesta di questo grande uomo che fa della sua umiltà una delle sue caratteristiche principali. FORZA NICO, NOI SAREMO CON TE. #Ortonapaeseditalenti. È possibile seguire la gara sul sito www.albi24h.fr/