L’IIS Acciaiuoli-Einaudi di Ortona partecipa come espositore alla più grande mostra dell’elettronica europea - Rome Maker Faire

L’Istituto Nautico è tra le 50 scuole selezionate in tutta Italia; in Abruzzo sono stati scelti solo due Istituti, presentando il Simulatore di assetto navale realizzato da a lcuni studenti delle classi 4° e 5° A indirizzo AIM, in collaborazione con il docente di Macchine, l’ing. Maurizio Iarlori.

Il progetto mette in pratica concetti riguardanti idrostatica, sicurezza della nave ed elettronica, per realizzare un modello di nave in vetroresina in grado di simulare un sistema elettronico di bilanciamento di una nave.

Il bilanciamento è il meccanismo finalizzato a ripristinane la posizione iniziale a seguito di uno sbandamento (ad esempio dopo l'imbarco di un carico) e normalmente richiede la manovra manuale sulle quattro casse di zavorra per garantire l’assetto necessario alla navigazione.

Nell’innovativo simulatore, invece, tutto ciò avviene grazie ad un sensore accelerometrico che rileva l’inclinazione della nave e la invia al sistema di controllo che, attraverso una speciale piattaforma hardware chiamata Arduino, e un software originale elaborato dagli alunni insieme al docente, è possibile azionare elettronicamente delle pompe di carico e scarico delle cisterne di zavorra.

c.s.