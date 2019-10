UN MERCATO FUNZIONALE

Con l’approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione dei nuovi servizi igienici all’interno del mercato coperto si completa l’opera di riqualificazione e ammodernamento della struttura commerciale del centro urbano. I lavori a firma dell’ingegnere Vincenzo Bellisario per un totale di 19mila e 346 euro riguardano la sistemazione dei servizi igieni all’interno del mercato, considerato che quelli esistenti sono dislocati all’esterno e al piano seminterrato. In particolare saranno risistemati gli ambienti destinati a ufficio che verranno suddivisi in due locali per servizi igienici utilizzabili anche dai disabili attraverso la realizzazione di una rampa d’accesso. L’intervento si completa con la realizzazione di uno spazio destinato a vano spogliatoio, l’installazione di nuovi infissi e porte, il rifacimento della pavimentazione e la tinteggiatura dei locali.

«Con questo intervento – commenta l’assessore al Commercio Cristiana Canosa – si completano i lavori per il recupero della struttura che, con l’avvio del bando per l’assegnazione dei nuovi box e posteggi già approvato dalla giunta comunale, potrà essere valorizzata e utilizzata appieno favorendo lo sviluppo per un innovativo e diversificato utilizzo del mercato coperto».

Infatti con le nuove assegnazioni si potrà allargare l’offerta merceologica del mercato con la previsione dell’apertura di 2 box per pescheria, 3 per bar, caffetteria e paninoteca, 2 per salumi e formaggi e una macelleria, insieme ad altri venti postazioni con banchi vendita disposte al centro della struttura e riservati ai produttori agricoli e contadini del territorio.

«L’obiettivo dell’amministrazione – sottolinea il sindaco Leo Castiglione – è quello di rendere la struttura commerciale di via Cavour funzionale alle esigenze degli operatori e degli utenti offrendo uno spazio riqualificato, a norma e con i relativi servizi in vista anche di una nuova funzione che il mercato coperto può assumere sia come luogo di scambi ma anche come spazio di socializzazione e aggregazione».

C.s.