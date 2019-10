UFFICI E SERVIZI TELEMATICI

Un collegamento diretto con gli uffici giudiziari della Procura di Chieti per il rilascio di certificati (casellario giudiziale e carichi pendenti) direttamente presso gli sportelli comunali dell’ufficio anagrafe. La giunta comunale ha aderito all’iniziativa, primo tra i comuni nella Provincia di Chieti, avviata dal Tribunale di Chieti per l’acquisizione delle richieste e al rilascio in via telematica dei certificati giudiziari direttamente presso gli sportelli comunali.

Il servizio è in favore esclusivamente dei privati cittadini residenti nel comune di Ortona, sono esclusi i professionisti e le imprese, che possono richiedere i certificati giudiziari attraverso appositi moduli messi a disposizione presso gli uffici dei servizi demografici o reperibili on-line attraverso il sito dell’ente.

«Il servizio che attraverso l’adesione al sistema Pass Giustizia sarà proposto nell’ufficio demografico del Comune – commenta il vice sindaco con delega ai servizi demografici Vincenzo Polidori – si rivela particolarmente utile, in quanto agevola il cittadino nell’accesso ai servizi decentrati di natura giudiziaria, con un notevole risparmio in termini di tempo e costi perché il cittadino non dovrà più recarsi a Chieti».

Il certificato richiesto, sono escluse le richieste su delega di terze persone, verrà inviato telematicamente dagli uffici della Procura a quelli comunali che provvederanno al suo rilascio. Oltre alle spese in marche da bollo stabilite dalla normativa vigente è previsto il pagamento di 1 euro a titolo di rimborso stampati e cancelleria da versare direttamente presso l’ufficio comunale.Dopo l’approvazione in giunta, sarà cura dell’ufficio comunale comunicare la data di attivazione del nuovo servizio.

Sempre in tema di una maggiore efficienza dei servizi ai cittadini attraverso i sistemi telematici, dopo l’attivazione del rilascio della carta d’identità elettronica, l’ufficio dei servizi demografici sta completando tutte le operazioni di subentro in Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, la banca dati nazionale che collegherà le anagrafi di tutti i comuni italiani con agevolazioni per la richiesta dei relativi documenti nei tempi e nei luoghi da parte dei cittadini. Anche in questo caso il comune di Ortona risulta uno dei primi della Provincia di Chieti che potrà vantare questo ingresso in ANPR. In vista del passaggio definitivo previsto per il 5 novembre, gli uffici di corso Matteotti hanno stabilito un calendario di chiusure al pubblico che prevede giovedì 24 ottobre, la chiusura dell’ufficio anagrafe e elettorale, giovedì 31 ottobre la chiusura dell’ufficio elettorale mentre l’anagrafe resta aperta per il rilascio di certificati e carte d’identità. Infine lunedì 4 novembre è prevista la chiusura al pubblico per l’intera giornata di tutti gli uffici dei servizi demografici. ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ c.s.