UN CENTRO GIOVANILE

Dallo scorso 2 ottobre sono riprese, e termineranno nel mese di giugno 2020, le attività del C.A.G. - Centro di Aggregazione Giovanile, un servizio rivolto a minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni, previsto dal Piano Sociale Distrettuale dell’ADS n. 10 “Ortonese” e gestito in appalto dal Consorzio SGS di Lanciano. Il C.A.G. è uno spazio strutturato che offre ai destinatari un’ampia gamma di opportunità di utilizzo del tempo libero con l’obiettivo di rispondere ai bisogni educativi e di aggregazione extrascolastica. Le ragazze e i ragazzi partecipanti hanno la possibilità di esprimere il loro protagonismo attraverso la partecipazione ad attività formative e di socializzazione volte a promuovere il benessere e l’agio ed a prevenire situazioni di disagio in un’ottica di integrazione e partecipazione alla vita della comunità.

Le attività - studio assistite in piccoli gruppi, culturali, ludiche, laboratoriali, sportive - si svolgono dal lunedi al venerdi di tutte le settimane, dalle ore 15 alle ore 19, presso la struttura comunale di via T. Mosca, nel quartiere di Fonte Grande e sono seguite da un’équipe costituita da un’educatrice professionale, una psicologa, un’assistente sociale, un’istruttrice di attività manuali ed espressive.Sono previste anche attività di supporto psico-socio-educativo attraverso l’attivazione di spazi di ascolto per i minori e per le famiglie.

«Questo servizio oltre ad offrire un valido luogo di aggregazione sociale – sottolinea il Sindaco Leo Castiglione – dimostra l’efficacia e la validità delle azioni messe in campo dal nostro piano sociale».

