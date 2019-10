LE ISTITUZIONI SONO UNA COSA SERIA E NON IL LUOGO DEI CAPRICCI INCONCLUDENTI DEL SINDACO

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Cantina sociale Ortona, i capricci di Castiglione

Il Consiglio si è chiuso con un voto unanime, - su mia proposta sostenuta dai colleghi dell’opposizione e poi da tutti i consiglieri - : creare un fondo a sostegno delle famiglie degli agricoltori in difficoltà perché dopo aver lavorato non hanno ricevuto i compensi dovuti, come nel caso dei soci della Cantina Sociale Ortona.

Questo è stato approvato sabato sera in Consiglio comunale.

Ieri il sindaco ha invece, cambiato idee o almeno fa il polemico a scoppio ritardato, come se Comune, istituzioni e Consiglio fossero una sua proprietà.

Castiglione faccia quello che è stato deciso e approvato davanti a tutti e con il voto di tutti - compreso il suo - metta da parte i suoi inopportuni rinvii su tutto, metta da parte la sua inutile, sciocca voglia di cercare la polemica.

Faccia il sindaco di tutta la città e non di chi gli sta a cuore. Non è ammissibile che voti una cosa e poi inneschi una inutile polemica personale.

Le istituzioni sono una cosa seria e non il luogo dei capricci inconcludenti.

PEPPINO POLIDORI CS



