35° Campionato Italiano Assoluto per equipaggi di Drifting

“...bzzz....Tre! Due! Uno! Il 35° campionato nazionale di pesca in drifting finisce adesso! Tutti gli equipaggi possono rientrare a terra!”.



Il primo pensiero non può che andare alla ASD “Angler Team” di Lanciano, organizzatrice e promotrice di un cotanto prestigioso evento, a sigillo di quella irrinunciabile fratellanza fra comuni viciniori, uniti dal più alto e nobile scopo di far emergere le nostre terre.



La premiazione si è svolta nella suggestiva base nautica della Lega Navale, sempre allietati dalle prelibatezze de “Il Vecchio Teatro”, altro fiore all’occhiello del nostro paese.



Tutte le ultratecnologiche imbarcazioni sono state ritirate “a secco”, pronte per affrontare il lungo ritorno verso casa degli abili ed etici marinai d’Italia che nelle acque antistanti la nostra cittadina si sono misurati nell’arte della pesca e della navigazione. Tutti gli “sfottò” sportivi si sono trasformati a terra in goliardica amicizia, esempio di come ogni competizione di qualsiasi sport dovrebbe concludersi.

Per caso, passeggiando a notte ormai fonda per “l’Orientale”, giungono alle orecchie parole forestiere di stupore per la meraviglia di una Luna riflessa nel mare, a picco su un antichissimo faro, incastonato nella Costa dei Trabocchi, sfiorato da una ciclopedonale mozzafiato e fiancheggiato da un castello Aragonese dalla luce cangiante.

E non può che correre, lungo la schiena, un brivido d’orgoglio e una grande quanto lapalissiana responsabilità, consapevole della grande affluenza di turisti che l’evento ha generato: Ortona è bella!

Alessandro Caraceni, C.D. Lega Navale sez. Ortona.