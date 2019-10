Un pareggio che va strettissimo al Victoria Cross Ortona

Victoria Cross Ortona - San Buono 0-0. Formazione: Andrea Canzio, Luca Serra, Andrea Pacaccio, Mouhamed Gueye, Marco Edvan Abazi, Nicola Scarinci, Daniele d'Alessandro, Mattia Annecchini, Nicola Sanvitale ( 46° Pilo Ahma Ba) ( 90° Giuseppe Civitarese), Aziz Cisse ( 48° Ovidiu Traicu). Altra buona prova dei ragazzi del Victoria Cross Ortona che un po' per sfortuna, un po' per quella mancanza di cattiveria sotto porta non sono riusciti a prendersi l'intera posta. Un primo tempo un po' sottotono per gli ortonesi che, nonostante tutto, sfiorano il goal in un paio di occasioni, prima con un tiro di Cisse che sfiora il palo e poi con un bel colpo di testa di D'Alessandro che va di poco alto sulla traversa. Il secondo tempo si concentra tutto negli ultimi venti minuti, infatti al venticinquesimo i ragazzi di Mister Caravaggio rimangono in dieci per l'espulsione di Abazi ( ottima la prova del centrale) per somma di ammonizioni. Passano pochi minuti ed il San Buono, nell'unico tiro nello specchio della porta, per poco non pesca il jolly con un tiro da quaranta metri che prende la traversa. Finisce qui la partita degli ospiti, il Victoria Cross crea quattro nitide palle goal, prima è Traicu che da un metro dalla porta spara alto, poi è la volta di Ba che da pochi passi colpisce di testa con il portiere ospite che vola e, miracolosamente, mette in angolo. Ancora Traicu che di testa manda di poco fuori, chiude la fiera del goal mancato di nuovo Ba che, con un bel pallonetto, manda la palla a stamparsi sulla traversa. La partita si chiude con uno 0-0 che va stretto ai ragazzi di Mister Caravaggio contro una squadra ben organizzata e che nelle precedenti gare aveva subito solo un goal. Ora testa alla prossima gara dove gli ortonesi saranno di scena nella difficile trasferta di Villa Santa Maria.