​ TEATRO TOSTI ORTONA

Appuntamento domenica 20 ottobre al Teatro Tosti di Ortona, alle 17.30, con il concerto “The song of a life” a cura dell’Istituto Nazionale Tostiano. Il concerto rientra tra gli appuntamenti imperdibili del cartellone della stagione invernale del Teatro Tosti che vede la stretta collaborazione tra la Compagnia dell’Alba, diretta da Fabrizio Angelini e da Gabriele De Guglielmo, e l’Istituto Nazionale Tostiano diretto dal maestro Maurizio Torelli per garantire al pubblico un’offerta musicale di

qualità. I concerti del progetto “The song of a life” , concernenti l’esecuzione integrale concertistica e discografica delle romanze per canto e pianoforte di Francesco Paolo Tosti, sono organizzati

dall’Istituto Nazionale Tostiano e dall’associazione Amici della Musica di Foligno. Il concerto vedrà impegnati grandi specialisti del repertorio tostiano e sono contemporanei alle registrazioni dei brani poi pubblicati

in cofanetto dalla nota casa discografica olandese Brilliant Classics. Si esibiranno Jurgita Adamonyté (mezzosoprano), Piotr Lempa (basso), Marco

Moresco (pianoforte). L’ingresso è libero.