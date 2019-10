35° Campionato Italiano Assoluto per equipaggi di Drifting

“...bzzz..bzz...barca 23 a barca giuria. Abbiamo preso uno spadino sottomisura! barca giuria: bzz..bzzz...rilascio immediato e assolutamente vivo! Bzzz...bzzz...barca 15 a barca giuria, alletterato allamato.

Barca giuria: numero canna e nome angler...pesate e rilasciate”



I messaggi trasmessi via radio fra le varie imbarcazioni si succedono avvincenti dall’altoparlante della sede nautica Lega Navale di Ortona.

Alcuni soci sono in trepidante ascolto, altri girano per la sede sistemando la logistica per il rientro degli angler (pescatori sportivi), altri ancora sono sui pontili pronti a dare assistenza.

La competizione si svolge in alto mare e noi possiamo solo seguire quello che succede alla radio, immaginando le rigorose quanto concitate manovre che avvengono sulle imbarcazioni.

Al ritorno ci saranno molti racconti da ascoltare, alcuni di questi rimarranno nella memoria, come appunto il piccolo pesce spada catturato per caso ed immediatamente rilasciato, senza misurazioni e senza neanche tirarlo fuori dall’acqua.

Molti scherzeranno sui propri “cappotti”, ovvero non aver catturato nulla. E cosi la frenesia del giorno lascia spazio alla goliardia della sera, con tutti i marinai che si ritrovano nella base nautica per un meritato quanto eccellente ristoro (ad opera del “Vecchio Teatro”). Ma la serata non andrà per le lunghe, e i “gomiti” presto smetteranno di alzarsi.

Domani alle 5 dovranno tutti ricominciare a “prendere il mare”.

Alessandro Caraceni, C.D. Lega Navale sez. Ortona.