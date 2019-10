UN CLUBB SPECIALE

Nell'ambito delle azioni previste dal Piano Sociale dell'ADS 10 Ortonese, mercoledì 23 ottobre riparte il Centro Ludico per Bambine e Bambini dai 5 agli 11 anni presso il complesso di Sant'Anna. Si tratta di un servizio fondato sulle attività di socializzazione e di gioco anche in funzione di prevenire condizioni di disagio e di povertà educativa.

Il CLUBB è collocato tra le azioni previste dal piano sociale, gestito dal consorzio SGS, e nel Centro si svolgeranno attività di laboratorio ed esperienze dello stare insieme, con il supporto di esperti per attività espressive, educatrici e psicologhe. Anche in piena coerenza con la legge Regionale n. 66 del 1977 in materia di tutela e diritto al gioco dei bambini, il servizio sarà attivo nei giorni di mercoledì e venerdì dalle ore 16,30 alle ore 18,30 fino al prossimo mese di giugno, con iscrizione da richiedere su apposito modulo disponibile presso il segretariato sociale nel Polo Eden.

«Un ulteriore servizio rivolto ai bambini e ai ragazzi – dichiara il Sindaco Leo Castiglione – per il sostegno alla formazione ed alla crescita serena e competente, insieme al supporto alle famiglie ed in collaborazione con le scuole».

