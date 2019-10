NUOVI PARCHEGGI

Una nuova zona di sosta a pagamento è stata individuata a Santa Liberata nell'area in cui sorgono l'ospedale Bernabeo, gli istituti scolastici e un centro commerciale. Una zona particolarmente frequentata e interessata con una viabilità sostenuta per la presenza di servizi pubblici e commerciali. Infatti nelle scorse settimane è stata approvata dalla giunta comunale l'istituzione del nuovo parcheggio a pagamento nell'area già destinata a capolinea di bus a Fonte Grande e mai attivata e successivamente attrezzata come centro per il conferimento dei rifiuti e attualmente in disuso.

«Con questo provvedimento – commenta il sindaco Leo Castiglione – raggiungiamo un doppio obiettivo riqualificando un'area pubblica oggi non utilizzata ma soprattutto si prevede una nuova regolamentazione del traffico rispondendo anche ad una maggiore sicurezza dell'utilizzo delle vie vicine all'ospedale e al polo scolastico».

Nello specifico saranno realizzati circa 60 stalli per strisce blu che potranno essere utilizzati per la sosta delle auto nei giorni feriali dalle ore 8,30 alle 20 con il pagamento del ticket in base alla tariffa oraria prevista per i parcheggi a pagamento sul territorio comunale di Ortona, 50 centesimi a ora e 30 per mezz'ora. Inoltre è prevista anche un'area riservata per gli autobus e saranno realizzati nelle vie adiacenti al parcheggio anche dei parcheggi gratuiti riservati per cicli e motocicli.«Predisponendo questo nuovo parcheggio – sottolinea l'assessore Cristiana Canosa – cerchiamo di rispondere alle richieste dell'utenza che soprattutto la mattina risulta notevole in coincidenza con le attività dei servizi ospedalieri e quelle legate agli istituti scolastici. Inoltre la circolazione veicolare sarà organizzata in modo da rendere più scorrevole e sicuro il traffico dei mezzi pubblici e privati in questa zona della città».

Infine si prevede un periodo di sperimentazione di sei mesi del nuovo parcheggio che scatterà nel momento in cui il parcheggio sarà realizzato e operativo.

