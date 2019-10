Giorgio Marchegiano Emore Cauti : I SOLDI CI SONO, MANCANO SCELTE DI QUALITÀ

È notizia di ieri che a Rocca San Giovanni, piccola ma ben amministrata città di 2.320 abitanti a pochi chilometri da Ortona, l'Amministrazione comunale ha deciso di investire 50.000€ nella realizzazione dell'ascensore in Municipio. Il fine, ha affermato il Sindaco Giovanni Di Rito, è porre massima attenzione alla disabilità, garantendo i diritti di tutti e dotando la casa municipale di uno strumento che diventi supporto di civiltà sociale. A finanziare l'opera saranno i fondi ministeriali messi a disposizione dei comuni italiani dal Decreto Crescita del 30 aprile 2019.



Ai comuni più grandi come Ortona con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti, il Decreto ha assegnato un contributo di 130.000€: durante il Consiglio comunale del 27 luglio dalle opposizioni avevamo proposto di utilizzare questi fondi per la messa a norma dell'illuminazione nelle scuole e l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici. Ignorando le nostre proposte, l'Amministrazione Castiglione ha invece deciso di spendere quei 130.000€ per una nuova illuminazione a LED nello Stadio comunale e nel Circolo tennis: a nostro parere, con tutto il rispetto e l'amicizia per i tennisti locali, non esattamente una delle priorità della nostra Città.



Questa vicenda, anche alla luce di quanto avvenuto in altri comuni, dimostra ancora una volta che a Ortona manchino non tanto i soldi quanto scelte di qualità.



c.s. Giorgio Marchegiano Emore Cauti