A seguito delle dimissioni di Fabrizio Leonzio, questa mattina in qualità di Vice Presidente ho convocato per giovedì la prossima riunione della Commissione Toponomastica.

Com'è tristemente noto, l'incompletezza della numerazione civica e le gravi lacune nell'intitolazione delle vie presenti nel territorio comunale continuano a causare enormi problemi nel recapito della posta e, cosa ancor più grave, nella comunicazione con i mezzi di soccorso delle forze dell'ordine e del 118. La problematica, particolarmente sentita in molte frazioni della nostra Città, merita di essere affrontata in modo definitivo. A tal proposito quasi due anni fa, durante il Consiglio comunale del 27 novembre 2017, avevamo presentato una mozione che impegnava il Sindaco e la Giunta a garantire entro il 2020 il completamento della toponomastica e della numerazione civica in tutto il territorio comunale. Ad oggi però nulla è stato fatto al grido di "...non ci sono i soldi".

Con la ripresa delle attività della Commissione Toponomastica speriamo che il ritornello possa cambiare e l'Amministrazione comunale individui i fondi per risolvere un problema così grave che colpisce migliaia di ortonesi.