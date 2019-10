CONCORSO COMUNALE

Dalla mezzanotte del 15 ottobre è disponibile sul sito del comune di Ortona la documentazione per partecipare al concorso pubblico per la copertura di sette posti a tempo indeterminato categoria “C”, profilo professionale “Istruttore Amministrativo Contabile”. Il concorso rientra nel piano del fabbisogno di personale programmato dall’amministrazione comunale per il triennio 2019/2021 con inserimento nell’organico comunale di quattro unità nel 2019 nei settori Affari generali e servizi alla persona e servizi finanziari e risorse umane mentre altre tre unità sono programmate per l’anno 2020 con identica destinazione.

«Questo concorso risponde alle esigenze organizzative dell’ente – sottolinea il vice sindaco con delega al Personale Vincenzo Polidori – con la previsione di procedure mirate all’assunzione di nuovo personale che possa determinare la sostituzione di quello andato in pensione con un ricambio generazionale utile per gli impegni e l’attività della pubblica amministrazione e in particolare per le esigenze del nostro Comune. Il nostro obiettivo è quello di migliorare e potenziare l’organigramma comunale inserendo nuove professionalità».

Le domande di partecipazione al concorso possono essere inviate fino al 14 novembre e le modalità di iscrizioni sono solo on-line tramite il sito istituzionale dell’ente collegandosi al link www.gestioneconcorsipubblici.it/ortona, per l’iscrizione è necessario essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata.

Tra i requisiti richiesti il possesso del Diploma di istruzione secondaria di secondo grado, la conoscenza delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse e la conoscenza della lingua inglese, inoltre sono previsti due posti riservati al personale delle forze armate secondo la normativa che disciplina i concorsi pubblici. Insieme alla documentazione richiesta per la presentazione della domanda dovrà essere allegata la ricevuta attestante il pagamento della tassa di concorso pari a 10 euro da versare all’ente tramite conto corrente postale o bonifico bancario. Le fasi concorsuali si articolano in una eventuale prova preselettiva da svolgersi il 27 novembre 2019, in una prima prova scritta a contenuto teorico prevista per la mattina del giorno 2 dicembre 2019 mentre nel pomeriggio si svolgerà la seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico e infine nella prova orale fissata a partire dalle ore 10 del 20 dicembre. Le prove d’esame riguarderanno la conoscenza dell’ordinamento sulle autonomie locali, la normativa sulla contabilità armonizzata, la conoscenza degli atti e procedure amministrative, nozioni sul codice dei contratti e sulla privacy, nozioni sul rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione e elementi di diritto penale in riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione.​