Gli incontri di Nati per Crescere

“La lezione​di Gianni Rodari tra logica e fantastica” è il titolo dell’incontro del professore Walter Fochesato dell’Università di Genova programmato per martedì 15 ottobre alle ore 17 presso la Sala Eden a Ortona.​ Inserito all’interno del percorso formativo “Nati per Crescere” a cura del Polo per l’Infanzia del Comune di Ortona e nell’ambito delle attività di aggiornamento riconosciute dal MIUR, il tema dell’incontro, aperto a tutti,​ metterà a fuoco il contributo pedagogico e innovativo di Gianni Rodari, anche per la particolare valenza culturale in quanto nel prossimo 2020 ricorreranno i cento anni dalla nascita. Il relatore Fochesato è tra i più accreditati conoscitori dell’opera di Rodari avendone studiato la figura in numerosi saggi, e questo incontro sarà anche l’occasione per presentare il suo ultimo volume sull’argomento, scritto insieme a Pino Boero, dal titolo “L’alfabeto di Gianni”.

«Un incontro di particolare rilevanza per le famiglie, per gli educatori e per i docenti – dichiara il sindaco Leo Castiglione – anche perché è la prima iniziativa nella regione che ricorda un autore così importante nella letteratura per l’infanzia».