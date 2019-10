NUOVE OPERE DI URBANIZZAZIONE

La giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo di 150mila euro derivante dall'utilizzo degli introiti da ecoristoro per l'esercizio della discarica di Taverna Nuova gestita dalla Sigma 90 secondo quanto stabilito dalla delibera di giunta n.108 del 17 maggio 2018 che aveva individuato l'area degli interventi "nelle zone contermine all'ubicazione della discarica e per quelle attraversate dai mezzi che conferiscono alla stessa". Nello specifico gli interventi di adeguamento, manutenzione e completamento delle opere di urbanizzazione riguardano il territorio di Villa Grande, Villa Deo, Villa Panaro, Villa Carlone e Villa Pincione dove saranno effettuati interventi sulla pubblica illuminazione, la pavimentazione stradale e la rete idrica.

«Questo è il primo intervento previsto su queste aree interessate dalla discarica di Taverna Nuova – commenta il sindaco Leo Castiglione – utilizzando i fondi dell'ecoristoro che come avevamo indicato nella delibera del 2018 vanno rinvestiti direttamente sui territori interessati dalla discarica. Si tratta di un programma di interventi di opere di urbanizzazione che vanno dalla manutenzione stradale e dei marciapiedi, alla manutenzione della rete idrica e fognante con la realizzazione anche di nuovi tratti, fino a interventi che interessano la pubblica illuminazione con la realizzazione di nuovi tratti di illuminazione stradale. Gli investimenti per migliorare i servizi sul territorio sono tra gli obiettivi primari del nostro programma amministrativo che stiamo portando avanti grazie anche all'interessamento dei consiglieri comunali referenti del territorio come in questo caso con l'impegno del consigliere Antonello Di Deo. Ringrazio dunque il consigliere per il suo costante e positivo interessamento e sottolineo che i timori suscitati dalla delibera del 2018 si sono rivelati infondati perché come avevamo voluto specificare con quel provvedimento, l'ecoristoro deve essere utilizzato solo sui territori vicini alla discarica».

Insieme alle opere di rifacimento del manto stradale in varie strade delle frazioni nella zona ovest del territorio comunale sono previsti 28 nuovi pali per illuminare la strada di collegamento tra Villa Grande e Villa Carlone nonché un tratto di via del Calvario mentre sono previsti interventi sulla rete idrica e fognaria, d'intesa con la Sasi, a Villa Pincione e lungo la strada provinciale che collega Villa Grande a Villa Carlone.

c.s.