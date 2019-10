TEATRO TOSTI ORTONA

La Compagnia dell’Alba, diretta da Fabrizio Angelini e da Gabriele De Guglielmo, nell’allestire il nuovo cartellone di prosa della stagione 2019/2020 del Teatro Tosti di Ortona ha pensato di inserire una mini rassegna sul teatro della città creata in collaborazione con le principali realtà che operano sul territorio. La rassegna si compone di tre spettacoli realizzati da tre importanti realtà che da anni offrono una proposta culturale di qualità sempre ben apprezzata dal pubblico. Si comincia il 17 /18/19 gennaio alle 20.45, pomeridiana alle 17.30, con “Filumena” proposto dagli “Amici del Teatro” e dalla “Compagnia Teatro Vittoria”. Lo spettacolo è liberamente tratto da “Filumena Marturano” di Eduardo De Filippo, per la regia di Mauro Vanni. La storia è nota a tutti: la messa in stretto contatto con il pubblico, solo 50 spettatori saranno sul palco, renderà però ancora più chiaro l’intricato rapporto che lega Domenico a Filumena come una continua confessione personale.

La seconda proposta è “Il catamarano” della “Compagnia degli arti” che andrà in scena il 29 febbraio alle 20.45. Si tratta di un monologo con Andrea Alesio per la regia di Gabriele Mazzucco. Il giovane Andrea è un ragazzo come tanti che coltiva il grande sogno di diventare attore. E’ lui a raccontare la

sua storia “corale” in prima persona. Unico interlocutore, seppur assente, suo nonno Angelo Mario.

Il 24 e il 25 aprile alle 20.45 la rassegna prevede l’appuntamento con “Rumors-Una farsa” degli “Amici del Teatro” per la regia di Massimo Paolucci. E’ il decimo anniversario di matrimonio del vice sindaco di New York. Quattro coppie di coniugi, gli amici dei “quartieri alti”, sono invitati a casa del festeggiato. Ma quella che

doveva essere una simpatica festa si trasforma in una tragedia sfiorata, le cui cause restano avvolte nel mistero. L’evento imprevisto fa esplodere la comicità della commedia.

I biglietti sono disponibili al botteghino del Teatro Tosti, con la possibilità di sottoscrivere un abbonamento ai tre spettacoli. Il botteghino è aperto il martedì, mercoledì e venerdì pomeriggio dalle 18 alle 20, il giovedì e il sabato mattina dalle 10.30 alle 13. Lunedì chiuso.

E’ possibile acquistare anche on line sul circuito Ciaoticket.

Maggiori info allo 085/4212125.

c.s.