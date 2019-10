VENDITA PUBBLICA

Nell'ultima gara pubblica sulla vendita di beni immobili di proprietà comunale sono stati aggiudicati tre lotti per un totale di 121mila euro. La commissione che ha valutato le offerte pervenute si è riunita lo scorso 23 settembre e ha proceduto, dopo la verifica della documentazione prodotta dai privati e allegata alla domanda, all'aggiudicazione di tre lotti. Il primo riguardante la vendita di un appartamento in via Cincinnati per 50mila euro, gli altri due la vendita di terreni in via Margherita D'Austria per un totale di 71mila e 200 euro.

«La vendita di questi immobili – commenta l'assessore al Bilancio Francesco Falcone – rientra nel "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2019" approvato dal Consiglio comunale con delibera n.6 del 25 febbraio e n.34 dello scorso 15 giugno e rappresenta un valido canale dell'ente per reperire nuove entrate finanziarie. Sotto questo aspetto fino a oggi il piano delle alienazioni sta dando risultati positivi e sicuramente cercheremo di incentivare l'interesse anche sugli altri beni inseriti nel piano».